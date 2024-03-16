В финском городе Ювяскюля молодой человек, снимавший квартиру, уничтожил кухню, спальню и туалет, и причинил тем самым владельцу жилья ущерб почти на 3600 евро. Кроме того, квартиросъемщик оказал сопротивление прибывшей на место полиции.
Ущерб в тысячи евро: арендатор полностью разгромил квартиру
24-летний молодой человек сломал в квартире много вещей. Среди прочего он разбил унитаз, раковину и стекло духовки. Он опрокинул шкаф в спальне и воткнул в него лопату.
При задержании он оказал сопротивление полиции. В руке он держал нож и железный прут и выкрикивал угрозы в адрес полиции, пишет Ilta-Sanomat.
Он признал вину в суде. За угрозы полиции его приговорили к двум месяцам тюремного заключения, а за вандализм он должен заплатить штраф в размере 360 евро. Кроме того, он должен возместить собственнику квартиры причиненный ущерб.
Фотографии разрушенной квартиры можно посмотреть здесь.