Ущерб в тысячи евро: арендатор полностью разгромил квартиру

24-летний молодой человек сломал в квартире много вещей. Среди прочего он разбил унитаз, раковину и стекло духовки. Он опрокинул шкаф в спальне и воткнул в него лопату.

При задержании он оказал сопротивление полиции. В руке он держал нож и железный прут и выкрикивал угрозы в адрес полиции, пишет Ilta-Sanomat.

Он признал вину в суде. За угрозы полиции его приговорили к двум месяцам тюремного заключения, а за вандализм он должен заплатить штраф в размере 360 евро. Кроме того, он должен возместить собственнику квартиры причиненный ущерб.

Фотографии разрушенной квартиры можно посмотреть здесь.