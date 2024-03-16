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МИД Финляндии: не стоит полностью отвергать идею об отправке войск в Украину

rus.postimees.ee
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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступает на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Северо-Балтийского сотрудничества (NB8) в Риге, Латвия, 7 сентября 2023 года.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступает на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Северо-Балтийского сотрудничества (NB8) в Риге, Латвия, 7 сентября 2023 года. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Согласно американскому журналу Politico, глава МИД Финляндии призвала «ничего не исключать в долгосрочной перспективе, поскольку неизвестно, насколько серьезной ситуация станет», пишет Yle.

Запад, включая США, не должен полностью отказываться от идеи отправки войск в Украину, если ситуация в стране ухудшится, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Важно ничего не исключать в долгосрочной перспективе, поскольку мы никогда не можем знать, насколько серьезной ситуация станет», – сказала Валтонен Politico.

Тем не менее, Валтонен заявила, что в данный момент позиция ясная и речь не идет об отправке войск и нет желания обсуждать этот вопрос.

Комментарии Валтонен прозвучали всего через день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает полностью идею отправки западных войск в Украину, пишет Politico.

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