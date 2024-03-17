Участники акции «Полдень против Путина» в Таллинне в 12 часов пришли с плакатами и бело-сине-белыми флагами, которые используют как в РФ, так и за рубежом участники протестов против вторжения России в Украину.

Фото: Mihkel Maripuu

Участники скандировали имя «убитого кандидата»: «Навальный!»

В очереди на голосование после полудня стало больше молодежи, которая откровенно говорила, что пришла проголосовать против Путина. На это более взрослые соседи в очереди возмущались, но поговорить с журналистом Rus.Postimees отказались.

К часу дня очередь на голосование не уменьшилась, а выросла минимум в два раза: журналист Rus.Postimees насчитал минимум 400 человек. Очередь дошла до перекрестка Лай и Нунне.

Председатели комиссий по иностранным делам 20 государств Северной Америки и Европы подчеркнули в сделанном 15 марта совместном заявлении, что предстоящие президентские выборы в России не будут свободными или справедливыми и будут омрачены подавлением оппозиции и независимой журналистики. По словам председателей комиссий, организация выборов на оккупированных украинских территориях в полной мере незаконна и не будет признана международной общественностью.

К заявлению присоединились руководители комиссий по иностранным делам парламентов США, Бельгии, Эстонии, Испании, Ирландии, Израиля, Исландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Канады, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Дании, Чехии, Украины, Соединенного Королевства. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).