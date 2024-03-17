Председатели комиссий по иностранным делам 20 государств Северной Америки и Европы подчеркнули в сделанном 15 марта совместном заявлении, что предстоящие президентские выборы в России не будут свободными или справедливыми и будут омрачены подавлением оппозиции и независимой журналистики. По словам председателей комиссий, организация выборов на оккупированных украинских территориях в полной мере незаконна и не будет признана международной общественностью.