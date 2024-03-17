В России 17 марта проходят «выборы», то есть процедура переутверждения Владимира Путина в статусе президента РФ еще на шесть лет.
Председатели комиссий по иностранным делам 20 государств Северной Америки и Европы подчеркнули в сделанном 15 марта совместном заявлении, что предстоящие президентские выборы в России не будут свободными или справедливыми и будут омрачены подавлением оппозиции и независимой журналистики. По словам председателей комиссий, организация выборов на оккупированных украинских территориях в полной мере незаконна и не будет признана международной общественностью.
К заявлению присоединились руководители комиссий по иностранным делам парламентов США, Бельгии, Эстонии, Испании, Ирландии, Израиля, Исландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Канады, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Дании, Чехии, Украины, Соединенного Королевства. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).
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