ВИДЕО ⟩ Русский добровольческий корпус утверждает, что взял в плен российских военных

Воюющие на стороне Украины российские добровольцы из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК) сообщили, что в ходе рейдов в Белгородской и Курской областях взяли в плен 25 российских военнослужащих. Telegram-канал издания Astra в субботу, 16 марта, выложил видеоролик РДК с допросом россиянина, который представился старшим лейтенантом Алексеем Колотовым и заявил, что был взят в плен бойцами РДК.

Мать Алексея Колотова подтвердила Astra, что тот находится в плену. Она сказала, что сын служит по контракту, в 2023 году срок его контракта истек, однако со службы его не отпустили.

Лидер подразделения РДК, неонацист Денис Капустин (White Rex), осужденный в России на пожизненный срок, пригласил губернатора Белгородской области Гладкова на встречу, чтобы передать пленных россиян На видео РДК, помимо допроса Колотова, показаны люди в военной форме со сложенными в замок руками, их лиц не видно.

«Пепел»: Видео РДК - постановочное

Белгородский независимый проект «Пепел», проанализировав видеоролик РДК, предположил, что он на самом деле постановочный и единственный настоящий военнослужащий на нем - Колотов. Участники проекта в числе прочего обратили внимание на то, что на руках «военнопленных» нет фиксаторов, которые обычно используются для обездвиживания, например пластиковых хомутов. Некоторые из участников ролика имитируют, что у них связаны руки.

На видео отчетливо заметно, что у «военнопленного» посредине, который впоследствии поднимает руки, сложив их в замок, руки не связаны: кисти лежат друг на друге в свободном положении, а в начале ролика видно, что россиянин поднял только одну руку. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что военный слева от центрального «военнопленного» сидел со свободными руками и в момент съемки складывает их в замок, поясняет «Пепел» в своем Telegram-канале.

Это уже не первый случай, когда РДК сообщает о захвате пленных в Белгородской области и призывает губернатора Гладкова встретиться для обмена. Гладков предпочитал в переговорах не участвовать, ссылаясь на то, что РДК, скорее всего, убил пленных военнослужащих. Впоследствии оказалось, что те живы. Их судьба в настоящий момент неизвестна, отмечает издание The Insider.