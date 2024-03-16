Портал EKRE: Эстония становится славянско-европейской провинцией, куда завозят русскоязычную рабочую силу

«В День родного языка многие пишут э-диктант, эстонский язык называют языком науки, по случаю этого дня вывешивают флаги и так далее, но на улицах Таллинна правят иностранные языки, и страна становится все больше похожей на славянскую-европейскую провинцию», - пишет о своих наблюдениях анонимный консерватор на портале EKRE.

По его словам, граждане Эстонии уважают свой родной язык лишь раз в году - 14 марта, в повседневной же жизни как государственный язык он все больше отходит на второй план: «На самом деле эстонский язык очень плохо защищен, большая часть его "сохранения" происходит в потемкинской деревне».

«Когда Кая Каллас пришла к власти, первое, что сделало ее правительство - это ослабило закон об иностранцах, чтобы начать завозить дешевую русскоязычную рабочую силу из бывшего Советского союза. К ним присоединились и русскоязычные украинские беженцы, а столица и во многом вся Северная Эстония обрусели - россиянам больше не нужно учить национальный язык, и они его не учат. Жизнь идет как по маслу, будто бы они живут в Пскове», - говорится в портале EKRE.

Анонимный автор также отметил, что давление исходит не только от русского, но и от английского языка. «Наша молодежь в таком большом количестве пользуется этим языком, что их словарный запас полон английских слов и выражений», - отмечает он.