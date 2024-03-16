«Мы уже опаздываем с сохранением и защитой эстонского языка», - написал анонимный автор в редакционной колонке новостного портала партии EKRE Uued Uudised 14 марта, в День родного языка.
Портал EKRE: Эстония становится славянско-европейской провинцией, куда завозят русскоязычную рабочую силу
«В День родного языка многие пишут э-диктант, эстонский язык называют языком науки, по случаю этого дня вывешивают флаги и так далее, но на улицах Таллинна правят иностранные языки, и страна становится все больше похожей на славянскую-европейскую провинцию», - пишет о своих наблюдениях анонимный консерватор на портале EKRE.
По его словам, граждане Эстонии уважают свой родной язык лишь раз в году - 14 марта, в повседневной же жизни как государственный язык он все больше отходит на второй план: «На самом деле эстонский язык очень плохо защищен, большая часть его "сохранения" происходит в потемкинской деревне».
«Когда Кая Каллас пришла к власти, первое, что сделало ее правительство - это ослабило закон об иностранцах, чтобы начать завозить дешевую русскоязычную рабочую силу из бывшего Советского союза. К ним присоединились и русскоязычные украинские беженцы, а столица и во многом вся Северная Эстония обрусели - россиянам больше не нужно учить национальный язык, и они его не учат. Жизнь идет как по маслу, будто бы они живут в Пскове», - говорится в портале EKRE.
Анонимный автор также отметил, что давление исходит не только от русского, но и от английского языка. «Наша молодежь в таком большом количестве пользуется этим языком, что их словарный запас полон английских слов и выражений», - отмечает он.
Он также отмечает, что эстонский язык стал упрощенным, а письменные тексты эстонцев и вовсе стали ужасными. Никого больше не волнуют правила и орфография, а уважение к своему родному языку в социальных сетях порицается. «Мы, эстонцы, сами способствуем уничтожению эстонского языка», - добавляет автор.
«Такому отношению можно противостоять, снова и снова показывая людям их же ошибки - что "это не ОКЕЙ" (если говорить на их упрощенном языке). Печально, что наш собственный эстонский народ сам же против эстонского языка», - пишет он.
Автор новостного портала EKRE отмечает, что либеральное государство не защищает эстонский язык, в реальности язык вытесняется из всех сфер жизни. По его словам, государственный язык вытесняют не только иностранцы, но и эстонцы сами: «Например, предприниматели, которые меняют рабочую среду на русскоязычную с иностранными работниками».
«Можно продолжать писать э-диктанты в День родного языка, но на улицах Таллинна эстонцы уже сами спрашивают своих сограждан: "Говорите ли вы по-эстонски?", - подводит итоги автор Uued Uudised.