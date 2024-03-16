Безымянной улице в центре Таллинна присвоят историческое название

Комиссия считает, что в будущем, при детальной планировке квартала Целлюлози, новая улица может быть продлена, но в настоящий момент официальное название данному отрезку дороги необходимо для создания адресов и формирования новых кадастровых единиц.

Заявку на присвоение названия улице Соссимяэ подала компания-застройщик квартала Фале Fahle Park OÜ. Застройщик поясняет, что на Тартуском шоссе, 80М уже начались консультации с потенциальными арендаторами и для соблюдения формальностей необходим адрес. На территории по адресу Тартуское шоссе, 80P имеется действующая парковка, местонахождение которой сложно указать, когда близлежащая улица не имеет названия.