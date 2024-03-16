Завтра Центристская партия проведет пикет против введения автоналога

Шествие к месту проведения пикета начнется в 11:30 на площади Вабадузе и завершится перед зданием Суперминистерства. Возглавит шествие старенькая Audi 80, которая должна попасть под налог.

На пикете будут звучать речи с общим требованием отказаться от введения автомобильного налога. Также будет представлен «налоговый змей» и выстроена живая цепь вокруг здания министерства.

Перед собравшимися выступят Борис Лехтлаан и Аре Яама.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что год назад перед выборами в Рийгикогу ни одна из политических партий не говорила о налоге на автомобили или о повышении других налогов. «Этот пикет – наш четкий сигнал правительству о том, что народ не давал им мандата на введение новых налогов или повышение уже существующих. Введение автомобильного налога и повышение других налогов сильнее всего ударит по сельским жителям, многодетным семьям и всем тем, чья повседневная жизнь зависит от средства передвижения», – подчеркнул Кылварт.

Председатель Центристской партии и мэр Таллинна добавил, что автомобильный налог вводится в то время, когда на налогоплательщиков уже ложится большая нагрузка и их экономическое положение продолжает ухудшаться. «Эстония – страна с самым большим ростом цен, а новый предлагаемый налог на автомобили – один из самых высоких в Европе. Автомобильный налог не поддерживают 76% жителей Эстонии, но правительство по-прежнему считает, что может делать все, что хочет», – сказал Кылварт.

«Народ Эстонии становится беднее, но Партия реформ, возглавляющая правительство, похоже, этого не понимает, – добавил Кылварт и призвал всех, кто против автомобильного налога, принять участие в пикете.