Рийгикогу обсудит запрет на содержание кур в клетках

В сентябре прошлого года организация Nähtamatud Loomad выступила с общественной инициативой о запрете выращивания кур в клетках, собрав более 21 000 подписей. В январе инициатива дошла до Рийгикогу и была передана в Комиссию по сельской жизни. Помимо инициаторов петиции, в комиссию были приглашены представители Министерства регионального развития и Министерства сельского хозяйства.

Куры живут в узкой клетке

Большая часть кур в Эстонии живет в тесных проволочных клетках, в которых по закону на одну птицу должно приходиться места с лист А4. Видео- и фотоматериалы, собранные организацией по защите животных, на которых запечатлено 95 процентов производства яиц в клетках, показывают шокирующие условия жизни животных.

«Такова реальность промышленного выращивания в клетках, где сотни тысяч кур страдают ради производства яиц, которые на десять центов дешевле, чем, например, яйца куриц, содержащихся на насете», - заявили в Nähtamatud Loomad.

Более половины торговых сетей Эстонии объявили, что к 2025 году перейдут на продажу только яиц свободного выгула, а с точки зрения осведомленности потребителей, покупка яиц свободного выгула стала одной из групп товаров с наибольшим ростом в статистике розничных продаж.