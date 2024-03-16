Как на нынешней должности министра юстиции, так и на прошлой должности министра обороны Калле Лаанет оплатил счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 тысяч евро, где собственником квартиры являлся его пасынок, сообщает Eesti Ekspress.

Согласно закону, член правительства может ходатайствовать о возмещении расходов на жилье, подав заявление в Госканцелярию или министерство.

О возмещении жилищных расходов могут ходатайствовать только те, кто по данным о месте жительства, внесенным в регистр народонаселения, проживает за пределами своего местного самоуправления.

Указ обязывает министерство и государственную канцелярию проверять адресные данные в регистре народонаселения членов правительства, обратившихся за компенсацией расходов на жилье.

Согласно Закону по борьбе с коррупцией, связанным лицом является супруг, зарегистрированный партнер, ребенок или внук, бабушка или дедушка, родитель и его/ее супруг/супруга или зарегистрированный партнер, а также родственник родителя должностного лица. Родственником также считается усыновленный ребенок и ребенок супруга или зарегистрированного партнера.