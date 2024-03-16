В порту Силламяэ хотят построить морскую ветряную электростанцию, где можно будет установить ветровые турбины на плавучем фундаменте. Но установка испытательной ветряной турбины в порту Силламяэ может оказаться невозможной из-за ограничений национальной обороны, пишет портал ERR.
В Ида-Вирумаа хотят построить морскую ветряную электростанцию
В связи с сокращением восточных грузов порт Силламяэ ищет новые направления экономической деятельности, где можно было бы использовать инфраструктуру порта.
В сотрудничестве с финской компанией Elomatic хотят построить в Силламяэ морскую ветряную электростанцию и протестировать первую ветряную турбину. Поскольку регион находится в запретной зоне государственной обороны для установки электростанций, в Минобороны было отправлено письмо с просьбой узнать, при каких условиях может быть установлена ветряная турбина.
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