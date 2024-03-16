Палата инвалидов: число опекаемых людей без права голоса в Эстонии слишком велико

Как отмечают в палате, проблему опекаемых, не имеющих права голоса, необходимо решить в срочном порядке и обеспечить, чтобы, как в демократическом государстве, плюрализм и разнообразие мнений - в том числе уважение и принятие различий - были гарантированы также посредством реализации права голоса.

«Внутригосударственное правовое пространство Эстонии должно устранить всякие ограничения избирательного права, связанные с опекой. Мы с нетерпением ждем мероприятий и дебатов по этому вопросу, тем более что приближаются выборы в Европарламент и большое количество граждан в рамках услуги опеки останется в стороне от этих выборов из-за резко возросшего количества случаев лишения права голоса», - отмечают в палате.

EPIKoda, Эстонская ассоциация поддержки людей с умственной отсталостью (EVPIT) и Эстонская ассоциация защиты людей с психическими отклонениями и их семей (EPILL) обращают внимание государства на то, что за последнее десятилетие число людей, находящихся под опекой, удвоилось. Если в 2013 году число опекаемых составляло 2 958 человек, то в прошлом году - уже 6 036.

«Право голоса является одним из основных фундаментальных прав человека, и его ограничение недопустимо. Это означает, что перенос недееспособности человека на его право голоса не должен быть допустимым в демократическом государстве, уважающем права человека. Плюрализм и разнообразие мнений, включая уважение и принятие различий, являются неотъемлемой частью демократического государства», - подчеркнули организации.