Министр юстиции Калле Лаанет уходит в отставку. Каллас приступила к поиску замены

По мнению премьер-министра Каи Каллас, отставка министра юстиции Калле Лаанета является правильным шагом в сложившейся ситуации. Премьер-министр добавила, что теперь приступит к поиску нового кандидата на пост министра юстиции.

По мнению премьер-министра Каи Каллас, отставка Калле Лаанет была необходима в данной ситуации, поскольку это единственный способ обеспечить рабочий мир.

«Я благодарю Калле за его работу на посту министра юстиции и теперь начну искать нового кандидата на эту должность», - прокомментировала глава правительства Кая Каллас.

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности. Они этого никак не заслужили», - заявил сегодня Калле Лаанет.

Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.

Как на нынешней должности министра юстиции, так и на прошлой должности министра обороны Калле Лаанет оплатил счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 тысяч евро, где собственником квартиры являлся его пасынок, сообщает Eesti Ekspress.