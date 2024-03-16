Спам-рассылки, уголовные дела, раздача блинов: второй день выборов Путина

Попадание в рассылку может быть связано с пропиской в Москве или сменой участка для голосования на один из столичных, пишет «Осторожно, новости». Также телеграм-канал обратил внимание, что некоторые подписчики, получившие рассылку, оставляли подписи за Бориса Надеждина, регистрировались в боте политика или приходили на похороны Алексея Навального.

В Госдуме призвали ужесточить уголовное наказание за попытку сорвать выборы «общеопасным способом» до 8 лет колонии

По словам депутата ГД Яны Лантратовой, проект закона будет подготовлен в ближайшие дни. По ее мнению, сейчас уголовная статья о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов предусматривает «достаточно мягкие наказания, несравнимые с ответственностью за теракты или диверсии».

Лантратова подчеркнула, что ужесточить максимальное наказание по этой статье с 5 до 8 лет колонии необходимо для тех, кто пытается сорвать выборы путем поджога, а также иными «общеопасными способами». Какими конкретно, она не уточнила.

Полиция стала задерживать избирателей за надписи на бюллетенях, уже известно о трех случаях

В столичных Раменках задержали избирателя за надпись «Путин убийца» на бюллетене, сообщила SOTA. Полиция обратила внимание на мужчину из-за того, что он долго заполнял бюллетень. Избирателю удалось опустить бюллетень в урну, но бланк для голосования упал заполненной стороной вверх. Задержанного везут в ОВД «Раменки».

В подмосковном Одинцово произошел аналогичный случай, пишет «ОВД-Инфо». На участке № 1962 задержали молодого человека за слово «бойкот», которое он написал в книге списка избирателей, а также за попытку забрать с собой выданный ему бюллетень.

В Подольске также задержали избирательницу Марию Алексееву за надпись на бюллетене, сообщает «ОВД-Инфо». Что именно написала женщина на документе, неизвестно.

Явка россиян на выборы к 15:00 по московскому времени составила 41,79%

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центризбиркома. Самая высокая явка - в Тыве и Чукотке. Там число проголосовавших составило 78,06% и 78,54% соответственно. Самая низкая - в Пермском крае, 27,29%.

Явка избирателей, выбравших дистанционное электронное голосование, на 11:00 мск составила 82%.