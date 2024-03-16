В России продолжаются выборы президента - это первое голосование за главу государства, которое проходит в трехдневном формате - 15-17 марта.
Спам-рассылки, уголовные дела, раздача блинов: второй день выборов Путина
Вчерашний день запомнился атаками граждан на избирательных участках с использованием коктейлей Молотова и зеленки, задержанием членов штаба Бориса Надеждина и нацболов, а также высокой явкой - согласно данным ЦИК, после первого дня голосования свои подписи в бюллетенях оставили более 36 процентов россиян. «Новая газета Европа» продолжает следить за основными событиями, происходящими на голосовании в России и за границей.
Из-за поджогов и использования красящих средств на выборах испорчены 214 бюллетеней
Об этом заявила глава Центризбиркома Эмма Памфилова. По ее словам, всего почти за двое суток было замечено 29 попыток поджечь или залить жидкостями урны с бюллетенями в 20 регионах РФ.
Как утверждает Памфилова, указания портить бюллетени шли из Украины и некоторых стран Европы. Помимо этого, сайт комиссии подвергался 18 тысячам хакерских атак, 141 из них была высокой опасности, добавила она.
Москвичи получают спам-рассылку с обвинениями в «поддержке экстремистских идей» и требованием проголосовать «без очередей»
Авторы сообщений призывают москвичей голосовать на президентских выборах, «несмотря на принадлежность к экстремистской организации». О какой организации идет речь - не уточняется.
«Просим тебя не поддаваться на идеи людей, которые хотят тебя подставить, и проголосовать спокойно, без очередей и провокаций», - говорится в сообщениях рассылки.
Спам приходит пользователям на электронную почту и в телеграм, как правило, в виде фотографии с печатным текстом. Читатели «Новой-Европа» тоже сообщили о получении аналогичных сообщений.
Попадание в рассылку может быть связано с пропиской в Москве или сменой участка для голосования на один из столичных, пишет «Осторожно, новости». Также телеграм-канал обратил внимание, что некоторые подписчики, получившие рассылку, оставляли подписи за Бориса Надеждина, регистрировались в боте политика или приходили на похороны Алексея Навального.
В Госдуме призвали ужесточить уголовное наказание за попытку сорвать выборы «общеопасным способом» до 8 лет колонии
По словам депутата ГД Яны Лантратовой, проект закона будет подготовлен в ближайшие дни. По ее мнению, сейчас уголовная статья о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов предусматривает «достаточно мягкие наказания, несравнимые с ответственностью за теракты или диверсии».
Лантратова подчеркнула, что ужесточить максимальное наказание по этой статье с 5 до 8 лет колонии необходимо для тех, кто пытается сорвать выборы путем поджога, а также иными «общеопасными способами». Какими конкретно, она не уточнила.
Полиция стала задерживать избирателей за надписи на бюллетенях, уже известно о трех случаях
В столичных Раменках задержали избирателя за надпись «Путин убийца» на бюллетене, сообщила SOTA. Полиция обратила внимание на мужчину из-за того, что он долго заполнял бюллетень. Избирателю удалось опустить бюллетень в урну, но бланк для голосования упал заполненной стороной вверх. Задержанного везут в ОВД «Раменки».
В подмосковном Одинцово произошел аналогичный случай, пишет «ОВД-Инфо». На участке № 1962 задержали молодого человека за слово «бойкот», которое он написал в книге списка избирателей, а также за попытку забрать с собой выданный ему бюллетень.
В Подольске также задержали избирательницу Марию Алексееву за надпись на бюллетене, сообщает «ОВД-Инфо». Что именно написала женщина на документе, неизвестно.
Явка россиян на выборы к 15:00 по московскому времени составила 41,79%
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центризбиркома. Самая высокая явка - в Тыве и Чукотке. Там число проголосовавших составило 78,06% и 78,54% соответственно. Самая низкая - в Пермском крае, 27,29%.
Явка избирателей, выбравших дистанционное электронное голосование, на 11:00 мск составила 82%.