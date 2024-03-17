Репортаж из Валга ⟩ Танцы на границе: тайна радости, которую хранит самый южный город Эстонии

На занятии по вокалу. Март 2024. Фото: Ян Левченко

«Я всем говорю: пишите проекты! – говорит Марина. – Это огромная работа, но она того стоит. Главное, чтобы рядом с вами были умные, талантливые, неравнодушные люди. Без людей, в которых вы вкладываете душу, невозможна настоящая командная работа. Мы же не за те 30 евро, что берем в месяц за свои занятия, ведем в разных городах девять танцевальных групп. У меня в Таллинне уже седьмой год филиал работает. Потому что дети уезжают, например, в Таллинн, и хотят делиться тем, что умеют. Они так моими педагогами становятся».

Танец и пение как исцеление

На границе Валги и Валки в здании бывшей погранзаставы расположен туристический инфопункт. Он относится к латвийской стороне, поэтому рассказывает только об этой половине города и близлежащем уезде. На вид Латвия выглядит беднее, но в городе есть филиал книжной сети Janis Roze. В эстонской части города нет книжного магазина, хотя в начале XX века их было семь. Как такое возможно? Остается только руками развести.

Красный домик слева давно перешел от погранзаставы инфопункту Валки. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

В латвийском инфопункте работает Лаура Крастиня – последние два года она правая рука Марины Еремины. Лаура занимается в студии уже 20 лет. Она удивительно поет, помогает в работе любимой учительнице и учится в рижском университете RISEBA, где занимается темой адаптации молодежи в межкультурной среде на материале родной студии.