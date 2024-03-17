На свете хватает городов, разделенных государственной границей, и в Эстонии таких два. Один из них – Нарва, граничащий со своим заречным районом, который Россия уже 80 лет выдает за город Ленинградской области. Другой, где граница признана обеими странами, – Валга, она же Валка в латвийской части. Из Таллинна город может показаться далеким. 240 километров – непривычная для Эстонии дистанция. Зато до Риги отсюда всего 170. И это меняет картину мира.
Репортаж из Валга ⟩ Танцы на границе: тайна радости, которую хранит самый южный город Эстонии
Город производит впечатление места, знавшего лучшие времена. Некогда живший за счет транзита, он развивался волнами – в орденскую эпоху, затем в шведскую, на закате Российской империи и в период независимости между мировыми войнами. Вообще-то Валга – это часть Валка, отошедшая Эстонии после того, как ее военные отбросили одну из «белых» армий, пытавшуюся занять Ригу в 1919 году. С тех пор эстонская часть города немного изменилась, но так и не перестала походить на Латвию.
Радость многообразия
Валгаской творческой студии Joy скоро будет 30 лет. По нынешним временам название этой важной для Валга культурной институции кажется абстрактным. Но, когда эстонская Валга снова начала привыкать к тому, что латвийская Валка – это другое государство, основатели студии выбрали самое нейтральное название, способное объединить людей разного происхождения. За эти годы английское слово «радость» превратилось в культурный бренд, за которым стоит не только творчество, но и социальная терапия.
«Я работала в huvikool, когда ко мне вдруг пришли пять парней 15–16 лет и сказали, что хотят заниматься танцами. В 1990-е в городе не было коллективов современного танца, и я решила поддержать инициативу, - говорит бессменный директор студии Марина Еремина. – Я начала искать хореографа и узнала, что в Валке есть психолог Ина Нагле, у которой был опыт работы в Рижской пантомиме. Посмотрев ее работу, я пригласила ее к нам, в Эстонию».
«Сходил в Эстонию», «я сейчас в Латвии» – так принято говорить в разделенном городе, который на самом деле, конечно, один. На нескольких улицах оставлены когда-то функциональные, а ныне мемориальные приметы пограничного контроля. Примерно так же, как германский Констанц перетекает в швейцарский Кройцлинген. Там только город больше и, мягко говоря, побогаче. Зато Валга-Валка тихая, компактная и точно ни на что не похожая.
«И вот Ина пришла с тремя девушками из Валка, чтобы объединиться с парнями из Валги и создать абсолютно новый стиль танца, - вспоминает Марина. – Так родилась танцевальная группа Richard, а я стала ее продюсером. Это был 1993 год, мы подготовили программу и поехали на фестиваль спортивного танца в Таллинн, где стали лауреатами. К нам подходила Пирет Торм-Крийс, руководитель известного коллектива Modus, и сказала, что мы просто ворвались в мир эстонского танца со своим стилем, своим подходом. С 1994 года фестиваль стал называться Koolitants, и мы регулярно становимся его лауреатами. Уже как студия Joy».
По образованию Марина - учитель музыки и хормейстер, но психологический подход, который сумела привнести Ина, применяется в студии и сегодня. По словам Марины он заключается в том, чтобы смотреть на танец нестандартным взглядом, уметь ставить неожиданные задачи. Например, выразить через танец подростковые конфликты. Показать их с помощью танца, чтобы в итоге разрешить.
Проект длиною в жизнь
По мнению Марины, роль творческого воспитания сильно недооценивается. «Мы привыкли ругать детей, а что мы им даем? – риторически восклицает руководитель студии. – Я никогда не загоняла детей на занятия – они сами приходили и говорили, чего хотят. Главная наша задача – не столько эстетически развивать детей, сколько помочь им снять комплексы и найти себя. Не говоря уже о том, что танцы и пение оказывают благотворное влияние на нашу психофизиологию».
Быть собой – главное условие жизни в студии Joy, да и всех проектов, которыми занималась Марина. «Когда я руководила хором в местной русской гимназии, приходили только те, кто хотели, народу много не было. Они у меня все учились петь, как солисты. И, когда на празднике пели 25 человек, они звучали, как 50. Это очень удивило комиссию, когда я сдавала на категорию хормейстера, но мне дали вторую, сказали - молодая слишком для первой», - смеется героиня Rus.Postimees.
Бездоходная организация в маленьком городе зарабатывает с трудом. Студия «Джой» только тем и занимается, что пишет проекты. Минкульт, фонд интеграции, «капитал культуры». Свой первый проект Марина написала в 1996 году с помощью американского социолога, которая оказалась в Валга с исследовательскими целями. Она помогла правильно подать заявку в фонд Открытой Эстонии и получить деньги на новое звуковое оборудование. Та давняя удача памятна и сегодня: старая аппаратура в рабочем состоянии и переведена в резерв.
«Я всем говорю: пишите проекты! – говорит Марина. – Это огромная работа, но она того стоит. Главное, чтобы рядом с вами были умные, талантливые, неравнодушные люди. Без людей, в которых вы вкладываете душу, невозможна настоящая командная работа. Мы же не за те 30 евро, что берем в месяц за свои занятия, ведем в разных городах девять танцевальных групп. У меня в Таллинне уже седьмой год филиал работает. Потому что дети уезжают, например, в Таллинн, и хотят делиться тем, что умеют. Они так моими педагогами становятся».
Танец и пение как исцеление
На границе Валги и Валки в здании бывшей погранзаставы расположен туристический инфопункт. Он относится к латвийской стороне, поэтому рассказывает только об этой половине города и близлежащем уезде. На вид Латвия выглядит беднее, но в городе есть филиал книжной сети Janis Roze. В эстонской части города нет книжного магазина, хотя в начале XX века их было семь. Как такое возможно? Остается только руками развести.
В латвийском инфопункте работает Лаура Крастиня – последние два года она правая рука Марины Еремины. Лаура занимается в студии уже 20 лет. Она удивительно поет, помогает в работе любимой учительнице и учится в рижском университете RISEBA, где занимается темой адаптации молодежи в межкультурной среде на материале родной студии.
По словам Марины, Лаура прибежала из Латвии сразу после работы «не распетая», но детей поддержать важнее. Занятия в студии начинаются с 17 часов, чтобы дети успели отдохнуть после школы, а педагоги закончили свои дневные дела. В двух залах, разделенных тамбуром и лестницей особняка 1901 года, занимаются группы по вокалу и современному танцу. Дети очень поддерживают друг друга во время сольного пения. Лаура показывает, как жить песней, а дети учатся не стесняться.
А еще студия учит, что «заморачиваться» - нормально, что интересно – это когда сложно. Танец «Свет во тьме», который ребята готовят к очередному смотру Koolitants, - это тревожный хореографический спектакль под музыку с ближневосточными мотивами. Спектакль совсем не детский, не адаптированный, не щадящий никого. Марина скидок не делает, требует выкладываться, хотя на неискушенный взгляд корреспондента Rus.Postimees, куда уж больше. Но нет, все верно: дети слушают серьезно, явно соглашаясь и понимая, что нужно сделать еще…
Рома танцуют свои традиции
Валга часто упоминается в медиа в связке со словом «цыгане». По старой и не очень доброй европейской традиции оно тревожит многих. В городе исторически живет заметная община цыган, которых в наши дни вежливее называть «рома». Это ветвь некогда кочевого народа, расселившаяся по Центральной Европе. Традиции и уклад ромов отличаются от цыган ветвей мануш и кале, издавна населявших европейский Запад.
Борьба со стереотипами – важная миссия, которую с прошлого десятилетия поддерживает фонд интеграции. Не обходит фонд вниманием и вокально-танцевальный коллектив «Шукар Рома» (шукар означает в переводе и «хорошо», и снова «радость», как и Joy). Существует с 2021 года и занимается в арендуемых залах, которых в Валга немного. Корреспондент Rus.Postimees ненадолго забежал на репетицию в небольшом клубе близ вокзала, и убедился в том, что юбка-солнце – это снаряд для фитнеса.
«Возьмите край, попробуйте!» - говорит девушка постарше и посмелее. Я делаю, что сказали, и чуть не падаю. Изготовленная по всем правилам юбка с густыми оборками весит до 13 кг. Чтобы крутить этим сооружением зажигательные фигуры, нужен мощный плечевой пояс и в целом – идеальная физическая форма. В нее танцовщицы входят с детства – в коллективе представлены все ступени школьного возраста.
Расставание со стереотипами
Активист общины и помощник ментора Вальтер Брезовский говорит, что ромы – народ, который привык знать языки тех стран, где они живут. При поддержке фонда интеграции действует дополнительный класс погружения в эстонский язык для детей из семей, которые мигрировали в город в последние годы. Приезжают из Латвии, Литвы, даже из Англии. Ромам обеспечивается более привлекательная государственная поддержка, чем даже в соседних странах ЕС.
«Времена меняются, и люди не успевают за ними, - сетует Вальтер. – Но в этом и состоит цель нашей работы: показать, что наша молодежь совсем не та, что раньше ездила в кибитках и ночевала в лесах. Теперь это осталось в легендах, но наши традиции живы». Речь о семейных традициях закрытого общества, где строго соблюдаются свадебные и похоронные обряды, где четко распределены иерархические роли в отношениях между старшими и младшими мужчинами и женщинами.
Но это не значит, что ромы – прежние, напоминает Вальтер. Еще в советские годы в общество европейского типа с его образованием и работой интегрировались единицы, то теперь дети поступают в училища, получают профессию. «Я сам работаю всю жизнь – и на железной дороге, на мебельном производстве, на мясокомбинате. Женщины тоже трудятся, если в семье бабушка есть». Поэтому, заключает Вальтер, танцы в клубе помогают научиться той обязательности, которая пригодится во взрослой жизни. Не говоря уже о радости, без которой ни ромы, ни другие люди не будут жить по-человечески.