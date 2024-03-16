Региональный менеджер Prisma Eesti Теэму Килпя рассказал, что цель сети магазинов – предлагать покупателям самый дешевый набор продуктов. Хотя только недавно закрылась Prisma в Линнамяэ, компания все еще хочет открыть новые магазины.
Интервью ⟩ Менеджер Prisma: ищем места для открытия новых магазинов
Анализ продаж Prisma показывает, что во время экономических спадов люди обычно выбирают в магазине более дешевые товары. Менеджер Prisma, который приехал из Финляндии десять лет назад, теперь свободно говорит по-эстонски и рассказал Postimees о дальнейших планах компании.
Как шли дела у Prisma в прошлом году?
Прошлый год прошел лучше, чем в позапрошлом году. Мы последовательно реализуем нашу стратегию роста и обновляем наши магазины. В сфере продаж мы идем по намеченному пути и наши результаты движутся в правильном направлении. Нашей целью было расширение, и этот план остается у нас в силе.
Prisma еще не опубликовала отчет за прошлый финансовый год, но в 2022 году, согласно реестру предприятий, Prisma Peremarket AS получила убыток чуть более 6000 евро при выручке от продаж более 204 000 евро - прим. ред.
Насколько повышение цен повлияло на магазины Prisma?
В целом повышение цен затронуло больше покупателей. Это видно по их поведению и их решениях при покупке. Мы заметили это в наших магазинах и при анализе статистики продаж. Покупатели покупают более дешевые продукты, промышленные товары также выбираются очень тщательно. Люди тратятся меньше, чем раньше.
Как запланированный налог на сладкие напитки повлияет на Prisma?
Еще слишком рано думать об этом. Неясно, как это будет выглядеть, есть много неясных моментов. Более детальный анализ этого вопроса мы проведем позже.
Вчера (интервью состоялось в среду - прим. ред.) было объявлено, что цены на 500 товаров в Prisma будут снижены. Зачем вы это сделали?
О снижении цен на продукцию мы уже говорили. Большую часть этой продукции составляют продукты питания, но есть среди них и промышленные товары. Целью, конечно же, является оказание помощи нашим клиентам в трудные экономические времена.
Prisma разослала СМИ пресс-релиз о снижении цен, согласно которому снизятся цены, например, на молоко, фарш, бананы и лимонад – прим. ред.
По мнению Prisma, кто ваши основные конкуренты в Эстонии?
В Эстонии конкуренция очень жесткая. У нас есть несколько хороших и сильных конкурентов. Мы говорили, что хотим быть ценовым лидером и поэтому следим за ценами в других магазинах.
Товары под брендом Coop также производятся в Эстонии
Давайте немного поговорим о торговле продуктами Coop в Prisma. В каких странах производится продукция вашего собственного бренда Coop?
Продукция Coop производится в различных странах Европы, в том числе в Эстонии. Мы покупаем продукцию Coop через компанию Coop Trading как в странах Северной Европы, так и в Эстонии.
Бренд Coop
В феврале Prisma объявила, что в ее магазинах будет появляться все больше товаров под брендом Coop. Раньше продукция носила торговую марку Rainbow.
В частности, Coop Trading - крупная закупочная компания, которая поставляет на рынки Скандинавии и Эстонии более 5000 различных товаров.
Продукция собственной торговой марки Coop заказывается Prisma через совместную закупочную компанию Coop Trading в Дании совместно с датскими, норвежскими и шведскими кооперативами.
«Мы имеем дело с брендом Coop Trading, название которого мы не могли бы изменить, даже если бы захотели, так же как мы не можем, например, изменить название продукции Änglamark (еще один собственный бренд Prisma - прим. ред.)», - заявил Килпя.
Можете ли вы сказать, какие из этих продуктов производятся в Эстонии?
К сожалению, сейчас не могу назвать точно. На этом этапе мы приглашаем местных производителей принять участие в закупках Coop Trading, благодаря чему можно добиться большего объема продаж.
Недавно вы закрыли один магазин Prisma в Таллинне. Зачем вы это сделали?
В торговле иногда инвестиции успешны, а иногда нет. Когда мы открыли Prisma в Линнамяэ, это было нужно с точки зрения строительства окружающей инфраструктуры. Поскольку эти планы не были реализованы, содержание и экономическое функционирование магазина также оказались проблемой. Основная истина розничной торговли состоит в том, что иногда магазин работает экономично, а иногда нет.
На момент открытия магазина город планировал построить новую дорогу возле магазина, но это решение было отложено – прим. ред.
Есть ли у вас планы открыть новые магазины в ближайшем будущем?
Мы активно ищем новые места как в Таллинне, так и в других крупных городах Эстонии. Мы публично заявили, что хотим открыть новые магазины на Сааремаа и Вильянди.
Планируется ли открытие небольших магазинов или только более крупных?
У нас уже есть магазины большего и меньшего размера, например Prisma в старом городе, площадь которого составляет около 750 квадратных метров, и Rocca Al Mare Prisma, торговая площадь которого превышает 10 000 квадратных метров. Но цель состоит в том, чтобы открыть более крупные магазины.
В своей рекламе Lidl сравнивает свои цены с ценами конкурентов, таких как Rimi. Что вы думаете о такой рекламе?
Не хотелось бы комментировать рекламу конкурентов. На мой взгляд, самое главное то, что Prisma стремится стать поставщиком самой дешевой покупательской корзины. Когда мы провели опрос покупателей с помощью Norstat, стало ясно, что большинству покупателей приходится очень тщательно выбирать, что покупать в магазине. Мы выполняем свое обещание быть лидером низких цен. Это может сказать кто угодно, но мы хотим быть честными для наших клиентов.
Планируется ли в этом году повысить зарплаты сотрудникам магазинов?
Рынок заработной платы находится под сильным влиянием развития рынка. Мы будем держать глаза открытыми и при необходимости отреагируем. Prisma стремится быть конкурентоспособной и с точки зрения заработной платы.
Платят ли сотрудникам Prisma среднюю зарплату или они получают чуть больше?
Мы активно следим за рынком и его развитием. Мы платим конкурентоспособную зарплату.