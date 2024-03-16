Интервью ⟩ Менеджер Prisma: ищем места для открытия новых магазинов

Вчера (интервью состоялось в среду - прим. ред.) было объявлено, что цены на 500 товаров в Prisma будут снижены. Зачем вы это сделали?

О снижении цен на продукцию мы уже говорили. Большую часть этой продукции составляют продукты питания, но есть среди них и промышленные товары. Целью, конечно же, является оказание помощи нашим клиентам в трудные экономические времена.

Prisma разослала СМИ пресс-релиз о снижении цен, согласно которому снизятся цены, например, на молоко, фарш, бананы и лимонад – прим. ред.

По мнению Prisma, кто ваши основные конкуренты в Эстонии?

В Эстонии конкуренция очень жесткая. У нас есть несколько хороших и сильных конкурентов. Мы говорили, что хотим быть ценовым лидером и поэтому следим за ценами в других магазинах.

Товары под брендом Coop также производятся в Эстонии

Давайте немного поговорим о торговле продуктами Coop в Prisma. В каких странах производится продукция вашего собственного бренда Coop?

Продукция Coop производится в различных странах Европы, в том числе в Эстонии. Мы покупаем продукцию Coop через компанию Coop Trading как в странах Северной Европы, так и в Эстонии.

Бренд Coop

В феврале Prisma объявила, что в ее магазинах будет появляться все больше товаров под брендом Coop. Раньше продукция носила торговую марку Rainbow.

В частности, Coop Trading - крупная закупочная компания, которая поставляет на рынки Скандинавии и Эстонии более 5000 различных товаров.

Продукция собственной торговой марки Coop заказывается Prisma через совместную закупочную компанию Coop Trading в Дании совместно с датскими, норвежскими и шведскими кооперативами.

«Мы имеем дело с брендом Coop Trading, название которого мы не могли бы изменить, даже если бы захотели, так же как мы не можем, например, изменить название продукции Änglamark (еще один собственный бренд Prisma - прим. ред.)», - заявил Килпя.