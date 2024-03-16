Полиция просит помощи в установлении местонахождения Хейну. Мужчина вчера вечером покинул свой дом в деревне Аардла волости Кастре и его местоположение неизвестно до сих пор.
Полиция ищет пропавшего 85-летнего Хейну в волости Кастре
Родственники сообщили сегодня в полицию, что 85-летний Хейну вышел из дома около 02:30 ночи и не вернулся. Телефон мужчины выключен.
Хейну ростом около 172 см, среднего телосложения. На голове у него была черная кепка и серая ветровка. Мужчина хромает при ходьбе.
Мужчина и раньше аналогичным образом покидал свое место жительства. Он также может быть в Ахья, Табивере или Тарту.
Полицейские и родственники проверили возможное местонахождение мужчины, в том числе обыскали районы Ройу и Курепалу, но найти Хейну пока не удалось.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Хейну или видел его, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.