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Полиция ищет пропавшего 85-летнего Хейну в волости Кастре

rus.postimees.ee
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Хейну.
Хейну. Фото: Postimees

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Хейну. Мужчина вчера вечером покинул свой дом в деревне Аардла волости Кастре и его местоположение неизвестно до сих пор.

Родственники сообщили сегодня в полицию, что 85-летний Хейну вышел из дома около 02:30 ночи и не вернулся. Телефон мужчины выключен.

Хейну ростом около 172 см, среднего телосложения. На голове у него была черная кепка и серая ветровка. Мужчина хромает при ходьбе.

Мужчина и раньше аналогичным образом покидал свое место жительства. Он также может быть в Ахья, Табивере или Тарту.

Полицейские и родственники проверили возможное местонахождение мужчины, в том числе обыскали районы Ройу и Курепалу, но найти Хейну пока не удалось.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Хейну или видел его, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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