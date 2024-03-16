Полиция продолжает поиски пропавшего 85-летнего Хейну в волости Кастре

Родственники сообщили сегодня в полицию, что 85-летний Хейну вышел из дома около 02:30 ночи и не вернулся. Телефон мужчины выключен.

Хейну ростом около 172 см, среднего телосложения. На голове у него была черная кепка и серая ветровка. Мужчина хромает при ходьбе.

Мужчина и раньше аналогичным образом покидал свое место жительства. Он также может быть в Ахья, Табивере или Тарту.

Полицейские и родственники проверили возможное местонахождение мужчины, в том числе обыскали районы Ройу и Курепалу.

Сегодня, 17 марта, полицейские продолжили проверку различных адресов волости Кастре и окрестностей, но мужчину до сих пор не удалось найти. В поисках задействованы добровольцы, Кайтселийт, дроны и собачьи патрули.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Хейну или видел его, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.