Пропавшего 85-летнего Хейну нашли мертвым

Родственники сообщили в полицию, что 85-летний Хейну вышел из дома около 02:30 ночи и не вернулся. Телефон мужчины выключен.

Мужчина и раньше аналогичным образом покидал свое место жительства. Он также может быть в Ахья, Табивере или Тарту.

17 марта, полицейские продолжили проверку различных адресов волости Кастре и окрестностей, но мужчину до сих пор не удалось найти. В поисках задействованы добровольцы, Кайтселийт, дроны и собачьи патрули.

24 марта полиция сообщила, что Хейну, к сожалению, был найден мертвым.

«Сегодня волонтеры продолжили поиски пропавшего Хейну на территории волости Кастре и определили возможное место, где мог находиться Хейну. Полиция проверила территорию с помощью дрона и опознала тело мужчины. Оснований подозревать в его смерти преступление нет», - сообщили в полиции.