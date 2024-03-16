SpaceX строит сеть «шпионских» спутников для разведки США

Об этом передает «Европейская Правда».

Контракт SpaceX касается новой мощной шпионской системы с сотнями спутников, которые могут работать как рой на низких орбитах.

Спутники могут отслеживать цели на земле и делиться этими данными с американской разведкой и военными, сообщили источники. Это позволит правительству США быстро получать непрерывные снимки деятельности на земле почти в любой точке земного шара, помогая разведке и военным операциям.

По информации, сумма контракта, который еще в 2021 году был подписан с Национальным разведывательным управлением, агентством, которое управляет спутниками-шпионами, составляет 1,8 млрд долл.

По словам источников, в случае успеха эта программа значительно расширит возможности правительства и военных США быстро выявлять потенциальные цели на земле.

Планы показывают степень участия SpaceX в разведывательных и военных проектах США и иллюстрируют более глубокие инвестиции Пентагона в крупные спутниковые системы на низких орбитах, направленные на поддержку сухопутных войск.

Запланированная сеть Starshield является отдельной от Starlink.