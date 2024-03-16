Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, строит сеть из сотен спутников-шпионов по засекреченному контракту с разведывательным агентством США.
SpaceX строит сеть «шпионских» спутников для разведки США
Об этом передает «Европейская Правда».
Контракт SpaceX касается новой мощной шпионской системы с сотнями спутников, которые могут работать как рой на низких орбитах.
Спутники могут отслеживать цели на земле и делиться этими данными с американской разведкой и военными, сообщили источники. Это позволит правительству США быстро получать непрерывные снимки деятельности на земле почти в любой точке земного шара, помогая разведке и военным операциям.
По информации, сумма контракта, который еще в 2021 году был подписан с Национальным разведывательным управлением, агентством, которое управляет спутниками-шпионами, составляет 1,8 млрд долл.
По словам источников, в случае успеха эта программа значительно расширит возможности правительства и военных США быстро выявлять потенциальные цели на земле.
Планы показывают степень участия SpaceX в разведывательных и военных проектах США и иллюстрируют более глубокие инвестиции Пентагона в крупные спутниковые системы на низких орбитах, направленные на поддержку сухопутных войск.
Запланированная сеть Starshield является отдельной от Starlink.