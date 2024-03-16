Эстонская фристайлистка Келли Сильдару, которая уже больше года выступает на соревнованиях после перерыва, связанного с травмой, в субботу стала чемпионкой Эстонии в соревнованиях по биг-эйру в Отепяэ.
После перерыва на лечение травмы Келли Сильдару стала чемпионкой Эстонии
Сильдару набрала 163,3 балла в трех раундах. В первом раунде она набрала 82,33 балла, во втором - 67,33, а в третьем - 81. Эстонка более чем на 50 очков опередила Николу Упите из Латвии, занявшую второе место. Третье место заняла Марта Райтума с 68 баллами.
У мужчин во фристайле первенствовал эстонец Харри Таммемяги, набравший 162 очка. Ренарс Перовс занял второе место, набрав 153 очка. Третье место занял Томс Балтмугурис с 149,67 баллами.
Артурс Кукунделе выиграл соревнования по сноуборду, набрав 164,3 балла. Лучшим эстонцем стал Матис Мальтсар, занявший второе место с 149,6 балла. Среди женщин чемпионкой Эстонии стала Лиссель Раун, набравшая 139,3 очка.