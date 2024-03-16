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Маргус Цахкна: Я понятия не имел, что Лаанет собирается уйти в отставку

rus.postimees.ee Улла Лянтс
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Konstantin Sednev

Председатель «Ээсти 200» и министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что узнал об отставке Калле Лаанет через СМИ и понятия не имел, что Лаанет собирается уйти.

Маргус Цахкна заявил, что ему не удалось поговорить с Калле Лаанетом, и что его отставка стала для Цахкна неожиданностью.

«Очевидно, что это решения заключается в том, чтобы вывести и партию, и правительство из-под давления и выяснить все обстоятельства», - сказал Маргус Цахкна.

Министр юстиции Калле Лаанет уже несколько недель находится во внимании СМИ из-за конфликта с государственным прокурором Андресом Пармасом. Пармас обвинил Лаанета во вмешательстве в работу прокуратуры. Лаанет, в свою очередь, на этой неделе инициировал служебный надзор для проверки законности и целесообразности действий прокуратуры.

Сегодня Eesti Ekspress написал о том, что министр юстиции Калле Лаанет арендовал квартиру у пасынка на государственные деньги.

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