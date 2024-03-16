Председатель «Ээсти 200» и министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что узнал об отставке Калле Лаанет через СМИ и понятия не имел, что Лаанет собирается уйти.
Маргус Цахкна: Я понятия не имел, что Лаанет собирается уйти в отставку
Маргус Цахкна заявил, что ему не удалось поговорить с Калле Лаанетом, и что его отставка стала для Цахкна неожиданностью.
«Очевидно, что это решения заключается в том, чтобы вывести и партию, и правительство из-под давления и выяснить все обстоятельства», - сказал Маргус Цахкна.
Министр юстиции Калле Лаанет уже несколько недель находится во внимании СМИ из-за конфликта с государственным прокурором Андресом Пармасом. Пармас обвинил Лаанета во вмешательстве в работу прокуратуры. Лаанет, в свою очередь, на этой неделе инициировал служебный надзор для проверки законности и целесообразности действий прокуратуры.
Сегодня Eesti Ekspress написал о том, что министр юстиции Калле Лаанет арендовал квартиру у пасынка на государственные деньги.