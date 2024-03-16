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Кая Каллас: теперь начну искать нового министра юстиции

Улла Лянтс
, журналист
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Кая Каллас на пресс-конференции правительства.
Кая Каллас на пресс-конференции правительства. Фото: Konstantin Sednev

По мнению премьер-министра Каи Каллас, отставка министра юстиции Калле Лаанета является правильным шагом в сложившейся ситуации. Министр добавила, что теперь приступит к поиску нового кандидата на пост министра юстиции.

По мнению премьер-министра Каи Каллас, отставка Калле Лаанет была необходима в данной ситуации, поскольку это единственный способ обеспечить рабочий мир.

«Сегодняшнее решение Калле Лаанета уйти с поста министра юстиции является правильным шагом в сложившейся ситуации. Ради рабочего мира правительства и собственных интересов Калле в данный момент необходимо сделать шаг назад. Я благодарю Калле за его работу на посту министра юстиции и теперь начну искать нового кандидата на эту должность», - прокомментировала глава правительства Кая Каллас.

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