Кая Каллас: теперь начну искать нового министра юстиции

«Сегодняшнее решение Калле Лаанета уйти с поста министра юстиции является правильным шагом в сложившейся ситуации. Ради рабочего мира правительства и собственных интересов Калле в данный момент необходимо сделать шаг назад. Я благодарю Калле за его работу на посту министра юстиции и теперь начну искать нового кандидата на эту должность», - прокомментировала глава правительства Кая Каллас.