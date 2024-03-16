По мнению премьер-министра Каи Каллас, отставка министра юстиции Калле Лаанета является правильным шагом в сложившейся ситуации. Министр добавила, что теперь приступит к поиску нового кандидата на пост министра юстиции.
Кая Каллас: теперь начну искать нового министра юстиции
По мнению премьер-министра Каи Каллас, отставка Калле Лаанет была необходима в данной ситуации, поскольку это единственный способ обеспечить рабочий мир.
«Сегодняшнее решение Калле Лаанета уйти с поста министра юстиции является правильным шагом в сложившейся ситуации. Ради рабочего мира правительства и собственных интересов Калле в данный момент необходимо сделать шаг назад. Я благодарю Калле за его работу на посту министра юстиции и теперь начну искать нового кандидата на эту должность», - прокомментировала глава правительства Кая Каллас.