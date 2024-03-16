Урмас Рейнсалу: министр Лаанет, вероятно, виновен в коррупции

Урмас Рейнсалу отметил, что отставка Калле Лаанета, могла быть вызвана Партией Реформ, поскольку, по крайней мере, согласно информации, опубликованной в прессе, это коррупционное преступление. Он пояснил, что, вероятно, это не было преступлением, поскольку суммы были небольшими.

«В то же время, это правонарушение, по которому Центральная криминальная полиция обязательно возбудит дело, и ожидается, что дело завершится вынесением обвинительного приговора, поэтому Лаанет все равно должен был уйти».

Он добавил, что примечательно то, что сам министр юстиции утром не увидел в соцсетях никаких правовых или этических проблем, хотя есть и то и другое.

«Я понимаю, что это длилось годами. Так что это определенно ослабляет правительство. Теперь, помимо своей экономически вредной политики, правительство будет запятнано еще и коррупцией министра юстиции».