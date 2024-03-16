Меэлис Ойдсалу: отставка Лаанета не влияет на служебный надзор прокуратуры

Однако премьер-министр и партнеры по коалиции одобрили надзор, а министр внутренних дел Ляэнеметс потребовал более комплексной проверки прокуратуры.

Продолжение служебного надзора выгодно и прокуратуре, поскольку в ходе судебного спора генеральный прокурор Андрес Пармас допустил ошибки не только в своей неясной коммуникации, но и в других аспектах. Опасаясь давления со стороны министра юстиции, Пармас сначала обратился не в правовую комиссию Рийгикогу, а в средства массовой информации. Из-за этого выбора он заработал себе репутацию манипулятора.

Отставка Лаанета в какой-то степени облегчает служебный надзор, поскольку прокуратуре больше нет необходимости изображать контрольные органы как часть «карающего отряда» министра. Образованная из четырех членов комиссия для проведения надзора сможет работать без лишнего напряжения. Это особенно важно с учетом того, что уход Лаанета ослабляет инициативу партии «Отечество» создать специальную комиссию парламента для расследования вмешательства министра юстиции в работу прокуратуры.

Самое печальное в этой истории то, что Калле Лаанет сам был членом правовой комиссии Рийгикогу на момент внесения в закон изменений, на основании которых его ранее разрешенные отношения по аренде теперь запрещены.

Отдельный вопрос, почему система внутреннего контроля и правопорядка Министерства юстиции не справляется с предупреждением и выявлением столь очевидной ошибки. Eesti Ekspress проделала очень хорошую работу, но немного ужасает, что такие элементарные меры контроля оставлены на усмотрение СМИ, особенно когда это касается министра юстиции, ответственного за коррупцию и ее предотвращение. Почему центральная власть не защищается от подобных сделок и где были глаза правоохранительной системы?