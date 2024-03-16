Зеленский: многие увидели, что российская система войны имеет уязвимости

«В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием.

Я благодарю Вооруженные Силы Украины, СБУ и Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо и нашему оборонно-промышленному комплексу – всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность – то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе», - сказал в своем вечернем обращений Владимир Зеленский.