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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

rus.postimees.ee
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Пожарные тушат пожар на Курской нефтебазе после предполагаемого удара украинского беспилотника 15 февраля 2024 года.
Пожарные тушат пожар на Курской нефтебазе после предполагаемого удара украинского беспилотника 15 февраля 2024 года. Фото: Postimees

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 753-го дня войны, 17 марта.

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