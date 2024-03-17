Видео ⟩ Юлия Навальная назвала премьера Венгрии сообщником Путина

«Почему Путин начал войну в Украине? Потому что он знал, что у него есть верные союзники в Европе, которые помогут ему подорвать европейское единство. Почему он не боится последствий? Потому что знает, что они его защитят. Почему убивает своих политических оппонентов? Потому что его европейские друзья прикрывают его. Вот почему Путин чувствует себя безнаказанным», - сказала Юлия Навальная.