Мартин Хельме: Лаанет три года снимал квартиру, а тут вдруг разразился скандал

«Простите, Лаанет уходит из-за аренды какой-то квартиры? Три года снимал, вдруг разгорается скандал и мы впервые в жизни видим реформиста, который берет на себя политическую ответственность? Смешно», - написал Хельме в социальных сетях.

«Stark Logistic работает дальше, закупки на коронатесты, холодильные камеры, педофильское фотохобби, разграбление Nordica - все кошерно по мнению небольшого бутика-офиса Пармаса (как он называет свое учреждение), но теперь серьезное дело, за три года за аренду квартиры заплатили 12 тысяч!» - написал Хельме на своей стене.

«Кто-нибудь еще думает, что у нас нет глубинного государства? Что если вы осмелитесь потребовать ответа от доверенного лица расследования дела Slava Ukraini - чтобы пролить свет на позорную и вполне публичную схему этого глубинного государственного политического проекта, - то партия "Отечество" вдруг потребует создать специальную комиссию, СМИ "раскроют" страшную коррупционную историю, и на защиту прокуратуры вдруг бросится целая куча адвокатов», - добавил он.

«Ладно, давайте быстрее займемся более важными темами! И посмотрите, зарплаты членов Рийгикогу вырастут, ой-ой», - написал Хельме.

«Если вы будете молодцами, то вскоре вы даже не вспомните ни о Лаанете, ни о Пармасе, ни о Лехтме», - добавил он в заключение.