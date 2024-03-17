Посольство РФ открыло избирательный участок в Таллинне в восемь утра. К этому времени у двери уже образовалась очередь.

Фото: Mihkel Maripuu

Подобно тому, как российские дипмиссии в Эстонии оказались в коме после полномасштабного вторжения России в Украину весной 2022 года - они были закрыты в Тарту и Нарве, - количество избирательных участков сокращено с прежних девяти до минимума.

«Полдень против Путина»

Сегодня проходит акция «Полдень против Путина» - мирная протестная акция, заключающаяся в том, что граждане России, не поддерживающие политику Владимира Путина и войну России против Украины, массово придут к избирательным участкам в последний день «выборов» 17 марта в 12 часов дня по местному времени.

«Голосуйте за любого, кроме Путина, или сделайте бюллетень недействительным (поставьте 2-3 галочки), или просто приходите. Живое присутствие сделает ваше политическое высказывание сильнее и даст шанс познакомиться с единомышленниками», - призвала ранее команда Навального.

Заявление председателей комиссий по иностранным делам

Председатели комиссий по иностранным делам 20 государств Северной Америки и Европы подчеркнули в сделанном сегодня совместном заявлении, что президентские выборы в России не будут свободными или справедливыми и будут омрачены подавлением оппозиции и независимой журналистики. По словам председателей комиссий, организация выборов на оккупированных украинских территориях в полной мере незаконна и не будет признана международной общественностью.

К заявлению присоединились руководители комиссий по иностранным делам парламентов США, Бельгии, Эстонии, Испании, Ирландии, Израиля, Исландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Канады, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Дании, Чехии, Украины, Соединенного Королевства. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).

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