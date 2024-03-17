ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОГ ⟩ Судьбоносный 1944-ый: записки военного времени

С начала 1944 года боевые действия Второй мировой войны снова достигли границ Эстонии. В результате налетов советской авиации на Нарву, Таллинн, Тарту и Пярну погибли сотни эстоноземельцев. Город Нарва был полностью разрушен мартовскими бомбардировками, по этой же причине Старый город Таллинна превратился в руины. Страх перед возвращением красного террора заставил тысячи людей покинуть родину - несмотря на то, что опасности подстерегали и в море.