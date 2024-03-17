Вс, 17.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Ни слова на эстонском: фирма, продающая русскоязычные журналы в Эстонии, нарушила закон на своем сайте

Аймур-Яан Кескель
Copy
Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года.
Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На сайте фирмы Ajalevi, которая занимается поставкой газет и журналов в Эстонию, часть информации, необходимой для заказа, была только на русском языке. Согласно Закону о языке, все торговцы, работающие в Эстонии, должны публиковать информацию на государственном языке.

На сайте Ajalevi.ee есть информация как на русском, так и на эстонском языке. Если нажать на эстонский флаг в углу экрана, то можно увидеть, что на государственный язык переведена только часть информации о заказе.

Выбрав подраздел «Помощь», вы сможете увидеть информацию, необходимую для оформления заказа. К сожалению, там присутствует только одно эстонское слово.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх