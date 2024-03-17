На сайте фирмы Ajalevi, которая занимается поставкой газет и журналов в Эстонию, часть информации, необходимой для заказа, была только на русском языке. Согласно Закону о языке, все торговцы, работающие в Эстонии, должны публиковать информацию на государственном языке.
Для подписчиков
Ни слова на эстонском: фирма, продающая русскоязычные журналы в Эстонии, нарушила закон на своем сайте
На сайте Ajalevi.ee есть информация как на русском, так и на эстонском языке. Если нажать на эстонский флаг в углу экрана, то можно увидеть, что на государственный язык переведена только часть информации о заказе.