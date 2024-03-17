Шествие к месту проведения пикета, который организовала Центристская партия, началось в 11:30 на площади Вабадузе и завершилось перед зданием Суперминистерства. Возглавила шествие старенькая Audi 80, которая теперь должна попасть под налог, составляющий немалую часть стоимости автомобиля.

Министр финансов Вырклаэв в передаче ETV Esimene stuudio заявил, что, продав Audi 1992 года выпуска, можно купить более экономичный автомобиль. «Теперь Вырклаэв может на личном примере показать, как можно поменять Audi прошлого века на более экономичный автомобиль», - говорилось в пресс-релизе центристов.

Audi 80 1989 года обошлась в 600 евро. Если будет введен автомобильный налог, то налог на данный автомобиль составит 50 евро, а предполагаемая плата за регистрацию аналогичного автомобиля – более 1500 евро.