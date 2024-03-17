Прямая трансляция ⟩ «Нет автоналогу!»: в Таллинне проходят шествие и пикет

Шествие к месту проведения пикета, который организует Центристская партия, начнется в 11:30 на площади Вабадузе и завершится перед зданием Суперминистерства. Возглавит шествие старенькая Audi 80, которая теперь должна попасть под налог, составляющий немалую часть стоимости автомобиля.

На пикете будут звучать речи с общим требованием отказаться от введения автомобильного налога. Также будет представлен «налоговый змей» и выстроена живая цепь вокруг здания министерства.

Перед собравшимися выступят Борис Лехтлаан и Аре Яама.

Министр финансов Вырклаэв в передаче ETV Esimene stuudio заявил, что, продав Audi 1992 года выпуска, можно купить более экономичный автомобиль. Теперь Вырклаэв может на личном примере показать, как можно поменять Audi прошлого века на более экономичный автомобиль.

Audi 80 1989 года обошлась в 600 евро. Если будет введен автомобильный налог, то налог на данный автомобиль составит 50 евро, а предполагаемая плата за регистрацию аналогичного автомобиля – более 1500 евро.