Россия не планирует бойкотировать Олимпийские игры в Париже

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что намерен поддержать всех спортсменов из своей страны, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Даже несмотря на то, что их спортсменам предъявляются требования, которые их не устраивают.