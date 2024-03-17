Этим летом пройдут Олимпийские игры в Париже, на которых российской символики мы точно не увидим. В то же время Олимпийский комитет России заявил, что не намерен бойкотировать крупные соревнования.
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Россия не планирует бойкотировать Олимпийские игры в Париже
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что намерен поддержать всех спортсменов из своей страны, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Даже несмотря на то, что их спортсменам предъявляются требования, которые их не устраивают.