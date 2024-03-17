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Россия не планирует бойкотировать Олимпийские игры в Париже

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Олимпийский комитет России.
Олимпийский комитет России. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA

Этим летом пройдут Олимпийские игры в Париже, на которых российской символики мы точно не увидим. В то же время Олимпийский комитет России заявил, что не намерен бойкотировать крупные соревнования.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что намерен поддержать всех спортсменов из своей страны, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Даже несмотря на то, что их спортсменам предъявляются требования, которые их не устраивают.

«Мы никогда не предпримем шага по бойкоту Олимпийских игр. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов, но все равно подчеркиваем, что условия, выдвинутые Международным олимпийским комитетом, незаконны, несправедливы и неприемлемы», - цитирует РИА Позднякова.

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