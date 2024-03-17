Известный магазин очков вводил покупателей в заблуждение?

На прошлой неделе взволнованный покупатель зашел в магазин очков в Пярну, чтобы забрать заказанную ранее оправу. Когда он заплатил за товар, продавец вместе с чеком вручил ему купон, по которому в течение ограниченного времени все очки можно было получить за полцены.