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Известный магазин очков вводил покупателей в заблуждение?

Мерле Ралльманн
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Очки.
Очки. Фото: Тоомас Хуйк

На прошлой неделе взволнованный покупатель зашел в магазин очков в Пярну, чтобы забрать заказанную ранее оправу. Когда он заплатил за товар, продавец вместе с чеком вручил ему купон, по которому в течение ограниченного времени все очки можно было получить за полцены.

Хотя покупатель сначала не собирался покупать несколько пар, он решил все-таки взглянуть на выбор солнцезащитных очков в магазине, так как в последнее время он уже задумывался об их покупке.

Найдя подходящие солнцезащитные очки, он направился к кассе с купоном в руке. Его удивление было велико, когда выяснилось, что скидка распространяется только на покупку очков с оптическими стеклами, а обычные солнцезащитные очки по-прежнему продаются за полную стоимость.

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