Сегодня, 17 марта, днем в городе Выру в жилом доме вспыхнул пожар, погибли двое.
Еще одна трагедия ⟩ В жилом доме вспыхнул пожар: погибли два человека
В 13:32 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Выру. Прибывшая через шесть минут спасательная команда Выру в первые минуты спасательных работ обнаружила в здании двух человек без сознания. К сожалению, реанимационные мероприятия не сработали, и врачи скорой помощи констатировали смерть этих людей.
Спасатели обнаружили первичный очаг возгорания в кровати, что может указывать на небрежное курение. На этот раз даже работающий датчик дыма не смог спасти людей. Точные обстоятельства пожара будут установлены в ходе дальнейшего производства.
Спасательный департамент предупреждает, что курение и обращение с другим открытым огнем являются опасным занятием и требуют особой осторожности.
На данный момент в пожарах в Эстонии погибли уже 20 человек.