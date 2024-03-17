Еще одна трагедия ⟩ В жилом доме вспыхнул пожар: погибли два человека

В 13:32 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Выру. Прибывшая через шесть минут спасательная команда Выру в первые минуты спасательных работ обнаружила в здании двух человек без сознания. К сожалению, реанимационные мероприятия не сработали, и врачи скорой помощи констатировали смерть этих людей.

Спасатели обнаружили первичный очаг возгорания в кровати, что может указывать на небрежное курение. На этот раз даже работающий датчик дыма не смог спасти людей. Точные обстоятельства пожара будут установлены в ходе дальнейшего производства.

Спасательный департамент предупреждает, что курение и обращение с другим открытым огнем являются опасным занятием и требуют особой осторожности.

На данный момент в пожарах в Эстонии погибли уже 20 человек.