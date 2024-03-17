В Исландии началась эвакуация жителей из-за извержения вулкана

Среди тех, кого попросили эвакуироваться, — жители небольшого городка Гриндавик, который ранее уже сильно пострадал в результате сейсмической активности.

Людей также эвакуировали из расположенной неподалеку Голубой лагуны, одной из главных достопримечательностей Исландии. Во время извержения в этом районе находилось от 500 до 600 человек.

Воздушное пространство страны остается открытым, несмотря на клубы дыма, поднимающиеся от расплавленной лавы.

По данным службы гражданской обороны страны, извержение началось вечером в субботу между горами Хагафелл и Стора-Скогфелл – к северу от Гриндавика.

Небо рядом с Гриндавиком заволокло дымом Фото: Reuters

В этом же районе произошло одно из предыдущих извержений, начавшееся 8 февраля.

На кадрах с места извержения видны клубы дыма и лава, вытекающая из отверстий в земле.

Геофизик Магнус Туми Гудмундссон, который был среди тех, кто пролетел над пострадавшими районами на вертолете, рассказал местным СМИ, что субботнее извержение на данный момент можно считать самым мощным.

Два языка лавы движутся на запад и на юг, где уже затронуты защитные сооружения вокруг Гриндавика. Примерно четырем тысячам жителей города разрешили вернуться в свои дома только в прошлом месяце, после того как в январе в результате извержения лавы в городе были разрушены три дома.

Большинство из них предпочли не возвращаться.