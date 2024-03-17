Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшее время начнет строительство завода по производству боеприпасов в Литве. Аналогичное производство планируется развернуть в Украине.
Немецкий концерн Rheinmetall начнет производить боеприпасы в Литве
Первые снаряды с конвейера Rheinmetall в Украине могут сойти через 15 месяцев, сообщил глава немецкого оборонного концерна Армин Паппергер.
Как сообщает LRT, концерн Rheinmetall планирует ежегодно производить в Украине шестизначное количество артснарядов натовского калибра 155 мм, которые Киев пока может только импортировать.
Аналогичный завод Rheinmetall собирается построить и в Литве.
Cоглашения об инвестициях немецкого концерна в Литву были заключены в конце января, когда представители Rheinmetall встретились с министром экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
«Это означает создание новых рабочих мест, а также инвестиции в нашу экономику. Такие инвестиции обычно сопровождаются привлечением других компаний», - заявил по этому поводу министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
В самой Германии, в Нижней Саксонии, Rheinmetall в феврале запустил строительство нового завода, в том числе по производству боеприпасов. Первая продукция ожидается весной 2025 года.
Rheinmetall - один из крупнейших в мире производителей артиллерийских систем и снарядов.