Корреспондент Rus.Postimees догнал пару и поинтересовался у одного из мужчин причиной такого поведения, потому что мужчины перестали плеваться, как только закончился этот пестрый забор.

- Вас можно отвлечь вопросом?

- Нельзя!

- Вы себя любопытно вели только что.

- Проваливай!

- Скажите пожалуйста, зачем вы так громко плевались?

- Все, что интересно?

- Это пока все, что я о вас знаю. Начнём с этого.

- Потому что мне это безобразие противно смотреть (видимо, на антипутинские плакаты - прим.ред.) Ты хочешь за кого голосовать, за Зеленского или за Гитлера?!

- Вроде других выбирают сегодня.

- За Зеленского, или за Гитлера?!

- Я не голосую ни за Зеленского, ни за Гитлера.

- Тогда пошёл на х**!

- Хамло.

- На х** пошёл!

Невыполнимые просьбы этого с виду интеллигентного пенсионера разлетелась эхом по Ратушной площади, сообщает наш корреспондент.