Двое пожилых мужчин интеллигентного вида, проходя мимо посольства РФ в Таллинне, демонстративно громко плевались около антипутинских плакатов, которые украшают забор вдоль посольства.
Корреспондент Rus.Postimees догнал пару и поинтересовался у одного из мужчин причиной такого поведения, потому что мужчины перестали плеваться, как только закончился этот пестрый забор.
- Вас можно отвлечь вопросом?
- Нельзя!
- Вы себя любопытно вели только что.
- Проваливай!
- Скажите пожалуйста, зачем вы так громко плевались?
- Все, что интересно?
- Это пока все, что я о вас знаю. Начнём с этого.
- Потому что мне это безобразие противно смотреть (видимо, на антипутинские плакаты - прим.ред.) Ты хочешь за кого голосовать, за Зеленского или за Гитлера?!
- Вроде других выбирают сегодня.
- За Зеленского, или за Гитлера?!
- Я не голосую ни за Зеленского, ни за Гитлера.
- Тогда пошёл на х**!
- Хамло.
- На х** пошёл!
Невыполнимые просьбы этого с виду интеллигентного пенсионера разлетелась эхом по Ратушной площади, сообщает наш корреспондент.