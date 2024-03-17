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Клиент в шоке ⟩ Жительница Таллинна: я всего лишь поинтересовалась ценой, и тут такое началось…

Трийн Роос rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Яана из Таллинна обратилась в компанию, занимающуюся рекламной продукцией, чтобы узнать цену возможного заказа. В ответ, по словам Яаны, она получила «шокирующее оскорбительное письмо от сотрудника компании». Представитель фирмы признает, что мог бы обращаться с клиентом «немного повежливей».

Как рассказывает Яана, обратившись в компанию My Happy Logo, она хотела узнать стоимость изготовления футболки с логотипом, толстовки с капюшоном, а также сумки и бутылки с логотипом.

«Я получила шокирующее оскорбительное письмо от сотрудника компании, в котором говорилось, что я - лжец и аморальный человек», - продолжает она.

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