Клиент в шоке ⟩ Жительница Таллинна: я всего лишь поинтересовалась ценой, и тут такое началось…

Яана из Таллинна обратилась в компанию, занимающуюся рекламной продукцией, чтобы узнать цену возможного заказа. В ответ, по словам Яаны, она получила «шокирующее оскорбительное письмо от сотрудника компании». Представитель фирмы признает, что мог бы обращаться с клиентом «немного повежливей».