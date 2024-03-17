В Эстонии люди, закончившие автошколу и сдавшие экзамены по вождению, зачастую не могут соотнести полученные знания с реальными ситуациями, считает инструктор по вождению Индрек Мадар.
Автоинструктор: участникам дорожного движения можно поставить разве что «тройку»
Как отметил в телеэфире ETV Индрек Мадар, проблемы начинаются с государственной программы подготовки водителей, которая предписывает минимум 43,5 часа теории и обучения вождению.
По его словам, теоретически подготовка могла бы быть и более основательной, однако нет уверенности в том, что люди готовы платить больше за обучение вождению.
Не меньше проблем возникает, к сожалению, и с пешеходами, указывает инструктор.
В целом, продолжает Индрек Мадар, он поставил бы участникам дорожного движения в Эстонии оценку не выше «тройки».
Подробней читайте на сайте ETV.