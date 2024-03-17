Автоинструктор: участникам дорожного движения можно поставить разве что «тройку»

Как отметил в телеэфире ETV Индрек Мадар, проблемы начинаются с государственной программы подготовки водителей, которая предписывает минимум 43,5 часа теории и обучения вождению.

По его словам, теоретически подготовка могла бы быть и более основательной, однако нет уверенности в том, что люди готовы платить больше за обучение вождению.

Не меньше проблем возникает, к сожалению, и с пешеходами, указывает инструктор.

В целом, продолжает Индрек Мадар, он поставил бы участникам дорожного движения в Эстонии оценку не выше «тройки».

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