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Автоинструктор: участникам дорожного движения можно поставить разве что «тройку»

rus.postimees.ee
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Учебная поездка на автомобиле (иллюстративное фото).
Учебная поездка на автомобиле (иллюстративное фото). Фото: Kenno Soo

В Эстонии люди, закончившие автошколу и сдавшие экзамены по вождению, зачастую не могут соотнести полученные знания с реальными ситуациями, считает инструктор по вождению Индрек Мадар.

Как отметил в телеэфире ETV Индрек Мадар, проблемы начинаются с государственной программы подготовки водителей, которая предписывает минимум 43,5 часа теории и обучения вождению.

По его словам, теоретически подготовка могла бы быть и более основательной, однако нет уверенности в том, что люди готовы платить больше за обучение вождению.

Не меньше проблем возникает, к сожалению, и с пешеходами, указывает инструктор.

В целом, продолжает Индрек Мадар, он поставил бы участникам дорожного движения в Эстонии оценку не выше «тройки».

Подробней читайте на сайте ETV.

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