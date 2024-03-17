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МИД Германии считает голосование в России «псевдовыборами»

Deutsche Welle
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Акция протеста перед российским посольством в Берлине.
Акция протеста перед российским посольством в Берлине. Фото: Tobias Schwarz

Владимир Путин правит страной авторитарно и опирается на цензуру, репрессии и насилие, заявили в МИД ФРГ.

Берлин расценил «выборы» в захваченных РФ частях Украины как нарушение международного права.

Правительство Германии в воскресенье, 17 марта, подвергло резкой критике проведение голосования в России на выборах президента.

«Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет», - заявило министерство иностранных дел в Берлине.

Действующий глава государства Владимир Путин «правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие», указали в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах.

«Выборы» на оккупированных территориях Украины полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права», - отмечается в заявлении МИД Германии.

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