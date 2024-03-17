Владимир Путин правит страной авторитарно и опирается на цензуру, репрессии и насилие, заявили в МИД ФРГ.
МИД Германии считает голосование в России «псевдовыборами»
Берлин расценил «выборы» в захваченных РФ частях Украины как нарушение международного права.
Правительство Германии в воскресенье, 17 марта, подвергло резкой критике проведение голосования в России на выборах президента.
«Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет», - заявило министерство иностранных дел в Берлине.
Действующий глава государства Владимир Путин «правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие», указали в МИД.
Внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах.
«Выборы» на оккупированных территориях Украины полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права», - отмечается в заявлении МИД Германии.