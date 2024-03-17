Сильный ветер нарушил паромное сообщение с Сааремаа

В настоящее время линию обслуживает только паром Piret.

Из-за сильного ветра отменены сегодняшние рейсы парома Regula из Куйвасту в 18:20 и 19:50 и Виртсу в 19:05, информирует TS Laevad.

Электронные билеты действительны в общем порядке, пассажиры обслуживаются в зависимости от времени прибытия в порт отправления.

По словам руководителя отдела судоходства и члена правления TS Laevad Гульдара Кивро, на линии Виртсу-Куйвасту иногда бывают порывы ветра до 20 м/с.

Это крайне осложняет работу парома Regula. Паром Piret не столь сильно подвержен влиянию ветра, продолжает Кивро.

Паром Tõll до 25 марта находится на доковом ремонте в Таллинне.