Каллас: Путин «боится войны с НАТО»

Глава правительства Эстонии считает, что Путин умеет «сеять страх», и прибегает к этой тактике постоянно.

В то же время к угрозам Путина следует относиться серьезно, полагает она.

В беседе с журналистами BBC Кая Каллас отметила, что страны НАТО не хотят воевать с Россией.

Ранее она призывала европейские страны усилить поддержку Украины.

В противном случае, по словам Каллас, война может «очень быстро распространиться в Европе, и ни одна страна не останется незатронутой».

По мнению Каи Каллас, западным политикам сегодня нужно задуматься о том, чего боится Путин.

«Он боится ввязаться в войну с НАТО, он этого не хочет. Конечно, мы тоже этого не хотим», – подчеркнула Каллас.