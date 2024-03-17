«Неужели здесь орудует банда?» Волна краж встревожила местных жителей

«Неужели здесь орудует банда, которая организует всю эту фигню?» - задается вопросом житель Пыльтсамаа после появления сообщений о странных кражах.

Так, в ночь на 9 марта в церковном приходе в деревне Пилиствере в Вильяндимаа был украден небольшой красный трактор.

Об этом приход сообщил на своей страничке в Facebook.

В пятницу управа волости Пыльтсамаа проинформировала о том, что в ночь на 15 марта из гаража предприятия Põltsamaa Haldus воры увели автопогрузчик Avant.

«Будьте бдительны и внимательны, а если заметите ночью необычную активность в этом районе, сообщайте в полицию!» - призывают власти.

Однако местные жители, судя по всему, растеряны и даже напуганы.

«Что здесь происходит? В Пилиствере украли небольшой трактор, в Пыльтсамаа - погрузчик, 900 литров топлива с заправки...», - недоумевает пользователь Facebook.

«Есть ли у полиции какие-нибудь улики, чтобы быстро поймать этих вандалов, чтобы людям в Пыльтсамаа и окрестностях не пришлось жить в страхе?», - пишет он.

Местные жители вслед за властями волости Пыльтсамаа также призывают всех сообщать в полицию об автомобилях и людях, ведущих себя необычно.