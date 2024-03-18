Работающие в Эстонии международные школы встревожены тем, что ужесточение языковых требований еще больше усложнит процесс найма преподавателей из-за рубежа, однако Министерство образования смягчать требования не планирует, пишет Rus.ERR.
Ужесточение языковых требований тревожит и руководство работающих в Эстонии международных школ
В Эстонии есть семь международных школ, в которых преподавание ведется на иностранном языке. Например, в Европейской школе учитель, преподающий на иностранном языке, должен быть носителем этого языка, поэтому в большинстве случаев учителей приглашают из-за границы. Однако теперь Эстония требует, чтобы школы перестали заключать долгосрочные договоры с учителями, не сдавшими экзамен B2 по эстонскому языку.
По словам руководителя отдела языковой политики Министерства образования и науки Андеро Адамсона, в языковых требованиях нет ничего нового, а для учителей международных школ было сделано исключение.
Читайте подробнее на ERR.