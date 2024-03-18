Ужесточение языковых требований тревожит и руководство работающих в Эстонии международных школ

В Эстонии есть семь международных школ, в которых преподавание ведется на иностранном языке. Например, в Европейской школе учитель, преподающий на иностранном языке, должен быть носителем этого языка, поэтому в большинстве случаев учителей приглашают из-за границы. Однако теперь Эстония требует, чтобы школы перестали заключать долгосрочные договоры с учителями, не сдавшими экзамен B2 по эстонскому языку.