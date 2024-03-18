Второе дно было пробито, когда эти же члены совета Нарвского музея возмутились разосланным по нарвским квартирным товариществам листовкам, на которых сравнивалась бомбардировка Нарвы и обстрелы Житомира. Уважаемых членов совета возмутила рассылка листовок, мол, она не отвечает целям музея. Тут важны не формулировки возмущения, а сам факт их наличия. Орлова и Мяги возмутило, что разрушения в Нарве и в Украине связывают единой нитью проявления российского-советского империализма. То, что бомбардировки Эстонии 1944 года и Украины в настоящее время имеют много параллелей, ни для кого не секрет.

В обоих случаях это бессмысленный акт агрессии, из-за которого гибли мирные люди. В обоих случаях бомбардировки оправдывались агрессором борьбой с нацистами, когда ни в Таллинне, ни в Нарве их уже не было, а кремлевский нарратив о борьбе с нацистами в Украине даже обсуждать нет смысла. И наконец, в обоих случаях агрессор в причиненных своей армией разрушениях обвиняет кого угодно, но только не себя. После Второй мировой войны советы винили в разрушениях немцев, сегодня Россия обвиняет во всем украинцев, американцев, НАТО, биолаборатории и далее по списку. Параллелей, безусловно, много, и очень хорошо, что Нарвский музей совместно с изданием Propastop говорит об этом и делает это в самом пророссийском городе Эстонии. Когда-нибудь живущие в Нарве люди поймут, что никакого освобождения тогда, в 1944 году, не было, а была лишь вторая советская оккупация, и я очень рад, что Нарвский музей говорит об этом в открытую.