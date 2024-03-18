Каждый раз, когда в Нарве затрагиваются темы, связанные с преступлениями советского и российского режимов, начинаются скандалы и бурные обсуждения. С одной стороны, это хорошо, поскольку означает, что эти темы небезразличны обществу, но с другой стороны, во время таких скандалов ты всякий раз убеждаешься, что дно можно пробивать бесконечно, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
После открытия выставки, посвященной советской бомбардировке Нарвы 1944 года, на руководителя Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову начали оказывать давление члены совета Нарвского музея Вадим Орлов и Алексей Мяги, которые по совместительству являются членами горсобрания Нарвы.
Мяги возмутился, что посредством выставкой Нарвский музей якобы переписывает историю и что для этого сотрудничает с организацией Propastop и Кайтселийтом. Первое дно пробито. Нарвского политика не устроил тот факт, что музей сотрудничает с вполне официальными государственными структурами, чтобы познакомить жителей Нарвы с историей, которую все годы советской оккупации умалчивали или пытались оправдывать.
Бомбардировке Нарвы и сносу барочного Старого города нет оправдания. Это преступление против истории, за которым стоит исключительно советская власть, оккупировавшая нашу страну. Для тех, кто начнет приводить в пример союзников, которые разбомбили Дрезден и Берлин, смею напомнить, что Эстония во Второй мировой войне не была агрессором и вообще не была стороной конфликта, официально держа нейтралитет.
Однако, это не помешало Советскому Союзу надавить на правительство Эстонии угрозами военной интервенции в 1940 году с последующей полноценной аннексией и смещением легитимного эстонского правительства в 1944 году. Это правительство управляло Эстонией несколько дней в период, когда из Таллинна ушли немцы и до того момента, когда в город вошли красные. Этим уничтожение Нарвы и выделяется: город уничтожила оккупационная власть, которая изначально ставила перед собой цель захватить Эстонию. Поэтому свои обиды и жалобы, будто бы Нарвский музей как-то неправильно показывает историю и сотрудничает не с теми организациями, господа Орлов и Мяги могут смело отправить в Басманный суд Москвы.
Второе дно было пробито, когда эти же члены совета Нарвского музея возмутились разосланным по нарвским квартирным товариществам листовкам, на которых сравнивалась бомбардировка Нарвы и обстрелы Житомира. Уважаемых членов совета возмутила рассылка листовок, мол, она не отвечает целям музея. Тут важны не формулировки возмущения, а сам факт их наличия. Орлова и Мяги возмутило, что разрушения в Нарве и в Украине связывают единой нитью проявления российского-советского империализма. То, что бомбардировки Эстонии 1944 года и Украины в настоящее время имеют много параллелей, ни для кого не секрет.
В обоих случаях это бессмысленный акт агрессии, из-за которого гибли мирные люди. В обоих случаях бомбардировки оправдывались агрессором борьбой с нацистами, когда ни в Таллинне, ни в Нарве их уже не было, а кремлевский нарратив о борьбе с нацистами в Украине даже обсуждать нет смысла. И наконец, в обоих случаях агрессор в причиненных своей армией разрушениях обвиняет кого угодно, но только не себя. После Второй мировой войны советы винили в разрушениях немцев, сегодня Россия обвиняет во всем украинцев, американцев, НАТО, биолаборатории и далее по списку. Параллелей, безусловно, много, и очень хорошо, что Нарвский музей совместно с изданием Propastop говорит об этом и делает это в самом пророссийском городе Эстонии. Когда-нибудь живущие в Нарве люди поймут, что никакого освобождения тогда, в 1944 году, не было, а была лишь вторая советская оккупация, и я очень рад, что Нарвский музей говорит об этом в открытую.
И наконец, пробитие третьего дна произошло, когда на всю эту ситуацию отреагировал депутат нарвского горсобрания Алексей Евграфов. Тот призвал руководителя Нарвского музея соблюдать субординацию. С каких это пор культурно-историческая область нарвской жизни превратилась в армейский батальон, в котором нужно соблюдать субординацию? В таких призывах очень хорошо читается стремление новой нарвской власти держать все под своим контролем и не дай бог кто-то что-то сделает не по указке сверху.
Евграфов по факту встал на защиту Мяги и Орлова, намекнув министру культуры Эстонии, что она не права, защищая Нарвский музей. Напомню, что министр культуры Хейди Пурга направила мэру Нарвы Яану Тоотсу письмо с предложением отозвать Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея. Правительство встало на сторону интересов Эстонии, а именно просвещения жителей Нарвы в спорных для них исторических темах, причем демонстрации нормальной истории, а не сглаженной утюгом российско-советской пропаганды. В Эстонии вполне объяснима скандальность попыток оправдывать советских оккупантов.
Я понимаю, что Евграфову, Орлову и Мяги было бы комфортнее, если бы в Нарве спорные исторические темы не обсуждались, а советская армия считалась бы освободительницей, но этого не будет. Нарва - эстонский и европейский город, пострадавший от Советского Союза больше чем какой-либо другой город Эстонии и скрывать эти преступления под своей красной ширмой для собственного удобства - это просто верх неуважения к своему городу.