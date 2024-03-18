Эстонская фигуристка впервые за долгое время выиграла международные соревнования

Эстонка, у которой в феврале завершился более чем годичный перерыв в соревнованиях, набирает форму. На соревнованиях Coupe du Printemps Кийбус была лучшей и в субботу, и в воскресенье.

Кийбус заработала 62,61 балла в короткой программе и 109,85 балла в произвольной программе. Сумма 172,46 была на 9,76 балла лучше, чем у ближайшей соперницы Кристен Спурс. Эма Добошова заняла третье место (151,34).

Окончательное положение фигуристок в рейтинговой таблице. Фото: Kuvatõmmis

Если в короткой программе Кийбус довольно близко подошла к своему личному рекорду (65,37), то в произвольной программе разница была больше. Там ее максимальная оценка составляет 137,51 балла.